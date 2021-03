Juan Gabriel planeaba un dueto con esta LEGENDARIA banda de ROCK estadounidense

Escuchar el nombre de Juan Gabriel es escuchar sobre uno de los grandes cantantes mexicanos que marcó la historia de la música en nuestro país, y a pesar de que fue previo a su cumpleaños 71 que perdió la vida, los fans de "El Divo de Juárez" aún recuerdan con cariño cada una de sus canciones.

Y es precisamente gracias a estas peculiares canciones que el cantante compuso inspirado en sus grandes amores, que su legado prevalece a pesar de que pasen los años.

Es por eso que ahora recordamos al famoso cantante que es originario de Parácuaro, Michoacán, gracias a sus increíbles canciones, mismas que trascendieron las barreras de la distancia y las culturas, pues sus melodías fueron traducidas mediante covers a diversos idiomas.

El dueto que Juan Gabriel preparaba con banda de rock

A lo largo de su carrera, "El Divo de Juárez" sólo se había dedicado a cantar sus propias canciones, pues tenía un amplio repertorio, pues vale la pena recordar que llegó a ser autor de mil 500 canciones.

Sin embargo, fue en el 2016 que el famoso compositor accedió por primera vez a cantar un tema musical que no era de su autoría.

Fue poco antes de su muerte que participó en un disco tributo nada más y nada menos que a Creedence Clearwater Revival llamado "Quiero Creedence", mismo en el cual el famoso cantante mexicano interpretó su propia versión de "Have you ever seen the rain" en español, llamada en nuestro idioma "Gracias al sol".

Luego de la muerte del mítico compositor mexicano, fue el propio John Fogerty, miembro de Creedence, quien decidió dedicar unas emotivas palabras a través de su cuenta de Facebook, en donde aseguró que Juanga era una leyenda en el mundo de la música latina y que lo admiraba mucho.

Fue en esta misma publicación dedicada al aclamado cantante mexicano, que John Fogerty, dijo que era fan de la versión de "Have You Ever Seen The Rain" que Juan Gabriel había realizado, por lo que confesó que habían estado en conversaciones antes de su muerte para grabar una versión juntos, revelando así un proyecto inconcluso que dejó "El Divo de Juárez".

