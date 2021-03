Karol G: La canción 'El Barco' confirmaría que terminó con Anuel AA | VIDEO

La cantante urbana de música urbana, Karol G, presentó KG0615, su tercer álbum de estudio, en el escenario de Tonight Show de Jimmy Fallon donde cantó la canción titulada “El barco” y tras su interpretación de inmediato se empezó a especular que este tema confirmaría la ruptura amorosa con Anuel AA.

La teoría sobre la supuesta ruptura entre las estrellas del urbano ha tomado fuerza desde hace varias semanas debido a que se ha notado cierto distanciamiento entre la pareja, además, sus publicaciones juntos en redes sociales han disminuido y por si fuera poco al ser cuestionados por la prensa han evadido el tema.

“Andaba en soledad, como un perro realengo, tratando de llenar ese vacío, desde que no te tengo. Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo, intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo”, inicia la canción que le habría dedicado al reguetonero puertorriqueño.

Una de los fragmentos que causó preocupación entre sus fans es en que confesaría que la pasó muy mal tras cortar su relación con Anuel AA, la cual inicio en 2018 luego de que ambos grabaran el tema “Culpables”.

“Recuerdo que le hablaba a la luna, y le pedía al sol que por favor me devolviera mi primer amor, aquellas noches sin sueño, me hice amiga del alcohol, pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor” canta la colombiana.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores sobre su supuesta ruptura, sin embargo, la pareja sigue dando de qué hablar y fortaleciendo las teorías sobre el final de su romance.

KG0615 ya está disponible en todas las plataformas digitales y también fue editado en formato físico (CD y Vinil), en su tercer álbum de estudio, la colombiana realizó una recopilación de sus temas más reconocidos con colaboraciones inéditas que apuntan para convertirse en verdaderos éxitos.

El álbum KG0615 se compone de 16 tracks en los que colaboró con artistas de la talla de Nicki Minaj, Wisin & Yandel, Nicky Jam con Ivy Queen, Zion, Alberto Stylee, Ozuna, entre otros.

CBC