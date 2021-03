Eleazar Gómez aceptó su culpabilidad y por eso obtuvo su libertad condicional: Tefi Valenzuela | VIDEO

Al parecer, el caso entre Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela llegó a su fin, después de que se dio a conocer que el juez encargado le dio libertad condicional al actor después de ser denunciado el pasado 5 de noviembre por violencia física.

Horas más tarde, Valenzuela habló de la situación a través de su cuenta de Instagram. En un video titulado "25 marzo se hizo honor a la verdad", comentó que lo más importante es que se ganó y en esta fecha tan importante para ella "nadie va a poder poner en tela de juicio, la demanda, lo que declaré, ni mi verdad".

Stephanie dijo que en honor a la verdad, Eleazar Gómez aceptó su culpabilidad delante del juez y suyo, hecho que le devolvió la libertad de manera condicional por tres años. Explicó que durante este periodo de tiempo, el histrión deberá acudir a terapia.

"Yo siempre dije desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera. Iba a acatar lo él que dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o lo que no me parece justo... Si estas son las medidas que ellos consideraron, me va a tocar aceptarlas", explicó Valenzuela ante todos sus seguidores.

"Estuvo bien denunciar"

Stephanie Valenzuela aseguró que estuvo bien denunciar y que no se arrepiente por haber hecho lo correcto, pues "hoy se sabe que dije la verdad". Por esta misma razón, la modelo exhortó a las mujeres que han atravesado este mismo tipo de situaciones a que no se queden calladas y que acudan a las autoridades para denunciar sus casos para que no le pase a otras mujeres.

Finalmente le agradeció a todos sus seguidores, familia y amistades por el apoyo que ha obtenido y obtuvo durante el tiempo que duró su caso. Aseguró que continuará con su vida y sueños.

De entre los comentarios que le llegaron a la publicación, apareció el de la cantante Ana Bárbara, quien aplaudió su valía en todo momento. "Bien reina querida! Cada días aprendemos admiramos y nos deshacemos de algo nuevo", escribió la intérprete de "Bandido" y "Solos".

