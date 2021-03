Héroes del SIlencio: Conoce la canción que inspiraron Mario Benedetti y Pablo Neruda

"Dos frases no hacen un plagio": con esta frase Enrique Bunbury se defendía de las acusaciones que plagio que se han hecho en su contra derivadas de la canción "El hombre delgado que no flaqueará jamás" y que formaba parte de uno de los poemas de Pedro Casariego Córdoba.

De acuerdo con el zaragozano, estos señalamientos solamente se han hecho en los medios de comunicación y nunca ante las autoridades pertinentes. Además de esto, el músico nunca ha negado utilizar frases de actores, escritores e inclusive titulares que ha encontrado en los diarios.

Con la oración antes mencionada, el autor buscaba dar a entender que las pistas que compone suelen estar influenciadas por otras figuras, pero que no roba el trabajo de los demás, ya que solamente hace uso de temas que anota en una libreta.

Opio es el onceavo track del disco "Avalancha", una de las producciones más emblemáticas de la banda Héroes del Silencio. La canción tiene los créditos de Pedro Andreu, Alan Boguslavsky, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y el mismo Enrique Bunbury, por lo que no se debe responsabilizar únicamente a él por el resultado final.

Esta pieza de seis minutos con 17 segundos fue lanzada junto con todo el CD el 18 de septiembre de 1995 y hace alusión a los efectos que tiene el opio en las personas y en la sociedad.

Una de sus estrofas está íntimamente ligada a Mario Benedetti y a su poema "Todavía", del cual se desprende una de los versos más icónicos para los seguidores de su obra.

De este fragmento se extrae el estribillo de la canción lanzada por la banda española, el cual ha sido cantado desde hace 26 años sin que muchos de los fans sepan de dónde se origina.

La inspiración también vino de una situación más abstracta, ya que según narra Luis Videla en "Enrique Se Escribe Con N de Bunbury", el camino por el cual Bunbury llegó a concebir la idea de hablar del opio se debió al poema de Pablo Neruda llamado "El Opio en el Este".

En dicha obra se habla de la droga como una sustancia que ofrece el letargo a la gente y cómo la clase trabajadora usaba la sustancia para olvidar las jornadas laborales extenuantes.

"Aquí, después de heridos,

después de ser no seres sino pies,

después de no ser hombres sino brutos de carga,

después de andar y andar y sudar y sudar

y sudar sangre y ya no tener alma".

Pablo Neruda.