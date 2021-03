Galilea Montijo celebra el cumpleaños de su HIJO con un tierno VIDEO inédito

Galilea Montijo felicitó a su hijo Mateo por su noveno cumpleaños con un mensaje muy especial y un video nunca antes visto del pequeño.

Para la conductora, su pequeño es una de las cosas más importantes de su vida y por eso constantemente comparte algunas fotos junto a él en sus redes sociales. Sin embargo, ahora enterneció a todos con un post en el que se ve a Mateo muy pequeño.

El video, que está en blanco y negro, muestra al bebé dando sus primeros pasos desde los brazos de una mujer a los de su madre, que feliz lo agarra a besos en cuento llega.

Su papá, el exdeportista Fernando Reina Iglesias, también le dedicó una felicitación en su cuenta de Instagram, con una foto del menor junto a la que escribió:

El niño, quien es el primer hijo de la conductora y el tercero de su esposo, nació el 23 de marzo de 2012 en Miami, Florida. Y su mamá nunca se cansa de decirle lo mucho que lo quiere y todo lo bueno que ha aportado en su vida.

De acuerdo con lo que publicó en sus redes sociales, desde que llegó a su vida su principal objetivo es verlo feliz y hacerlo un “hombre de bien”. Durante una entrevista que el propio Mateo le hizo a su madre, la actriz confesó que fue un niño muy deseado, y desde antes que se enterara del embarazo, ya presentía que estaba con ella.

“Yo ya presentía que te tenía en mi pancita, pero no estaba muy segura. Y cuando nos lo confirma el doctor a tu papá y a mí, fue una emoción tan grande, tan grande, porque yo tenía muchas ganas de tenerte, yo te soñé muchos años y el día que me dijeron ya te tenía en mi pancita, no te puedo describir la felicidad que sentía, o sea, no te lo puedo explicar”.