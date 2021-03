DEMIÁN BICHIR protagonizará serie de VAMPIROS en Estados Unidos

El actor mexicano Demián Bichir, protagonizará y producirá una serie de vampiros que se transmitirá, inicialmente, para audiencias en Estados Unidos. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Demián Bichir está trabajando en una nueva adaptación de una de las historias de vampiros más brutales de los últimos años, 'Déjame Entrar'.

Se trata de ‘Let the Right One In’ basada en la novela de John Ajvide Lindqvist y la película sueca del mismo nombre, la cual narra la historia de Abby, una niña de 12 años y su padre, cuyas vidas cambian cuando ella se convierte en vampiro.

Demián atrae por su versatilidad

Así lo manifestó Amy Israel, la vicepresidenta de la cadena de televisión Showtime, encargada de producir la serie.

“Demián Bichir es uno de los actores más dinámicos y fascinantes del mundo. Su carisma y vulnerabilidad seguramente darán vida al exquisito guión de Andrew Hinderaker, guiado por la hábil dirección de Seith Mann.

"No podríamos estar más entusiasmados con el potencial de este programa”, apuntó Amy Israel.

Hasta el momento, no se ha avanzado más en el casting del resto del elenco, ni se tiene fecha de estreno de la misma.

La historia llegó primero al papel con la publicación de la novela en 2004 escrita por John Ajvide Lindqvist. Luego, en 2008, la adaptación saltó a la pantalla grande sueca con el título "Let the Right One In". En 2010 se estrenó la versión estadounidense titulada "Let Me in" (Déjame Entrar).

maaz