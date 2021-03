¡Le pegó duro la pandemia! Raúl de ‘La Academia’ ahora vende papel de baño

La pandemia ha afectado a muchas personas en el ámbito económico y laboral, y los artistas también se han visto afectados por esto. Al ver reducidos sus ingresos, algunos de ellos han optado por el comercio como una alternativa de vida. Un ejemplo es el cantante Raúl Sandoval, exintegrante de “La Academia”, quien ahora se dedica a vender papel higiénico.

El intérprete confesó en una entrevista con el programa “De Primera Mano” que tenía algunos ahorros que le ayudaron a salir adelante ante la crisis. Sin embargo, decidió buscar otra opción que le ayudara a sentirse “Productivo, salir a hacer algo y tener la mente despejada”.

La respuesta a esto fue la venta de productos de papel desechable, como sevitoallas y papel higiénico. Sandoval explicó que comenzó como una actividad complementaria, trabajando para la empresa de alguien más, y después decidió hacerlo por cuenta propia.

“Siempre he tratado de poner los huevos en diferentes canastas. He tratado de que [la música] no sea la única entrada. (…) Me empecé a mover en otras cosas, en el negocio del papel vendiéndole a algunas empresas papel higiénico y servitoallas, de una empresa muy grande de un amigo”.