Ana Bárbara enciende las redes con su cuerpo y muestra sus curvas en traje de baño

Ana Bárbara de nueva cuenta dejó sin palabras a sus seguidores en redes sociales luego de compartir en Instagram una candente fotografía en donde posa en un mini traje de baño negro y muestra sus atributos; la cantante mexicana no dejó pasar la oportunidad de demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más bellas y sensuales del mundo del espectáculo.

No cabe duda que a sus 50 años la famosa intérprete sabe cómo lucir espectacular y lo demuestra en cada publicación que realiza en sus redes sociales, desde donde cautiva y enamora a su más de dos millones y medio de seguidores. La guapa cantante posó con un bikini negro junto a una alberca y presumió su ejercitado cuerpo así como sus piernas de infarto.

No cabe duda que si alguien sabe cómo lucir bien y demostrarlo es Ana Bárbara, quien constantemente da cátedras de cómo lucir como una reina y demuestra que no hay edad para estar y sentirse bien consigo misma. La famosa cantante celebró en enero pasado su cumpleaños y al parecer los años le sientan mejor que nunca ya que su figura destaca no solo por lo delgada y perfecta, sino que luce saludable y presume unas abs de acero.

“Seguimos celebrando”

Y al parecer, de acuerdo con lo que Ana Bárbara compartió en su estado de Instagram, continúa celebrando su cumpleaños, en esta ocasión desde las playas de Cancún, el paraíso mexicano que se caracteriza por ser uno de los destinos predilectos de las famosas para pasar las vacaciones y alejarse un poco del trabajo y la rutina en la ciudad.

“El paisaje que ves con los ojos del alma, siempre será el mas bello! Seguimos celebrando. Cancún”, escribió la intérprete junto a la sensual fotografía. Se nota que a Ana Bárbara estos descansos le sientan de maravilla ya que aprovecha para broncear su piel y derrochar belleza y glamour desde la playa.

Y nada mejor como un destino de playa para lucir mejor que nunca el espectacular cuerpo de diosa que posee mientras porta algunos micro trajes de baño, lo que deja ver su envidiable silueta, así como las impresionantes abs que posee, con lo que no le pide nada a las jóvenes de 30 años. En esta ocasión destacó su elección de bikini por su sobriedad, pero esto no evitó dejar sin aliento a sus admiradores en redes.

Noticias Relacionadas Hijos de Ana Bárbara rompen en llanto por esta TRISTE razón

mypr