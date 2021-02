Lyn May REVELA cuál fue la RAZÓN del problema en su ROSTRO y el porqué pensó en el SUICIDIO: VIDEO

Lyn May confesó en una entrevista cómo es que estuvo al borde del suicidio después de una mala cirugía estética, en la que en lugar de inyectarle colágeno, le inyectaron aceite de cocina, en un notable engaño.

La vedette explicó que ella era una mujer joven e inexperta cuando decidió hacerse dicha operación, la cual creía que le iba a hacer sentir muy bien, pero al año comenzó a experimentar y sentir cosas que no le parecieron normales.

La actriz confesó en el programa Ventaneando que ella comenzó a sentir bolitas en diversas partes de su cara y que le empezaron a generar una picazón importante que fue el primer síntoma que dictó que algo no le habían hecho bien en su cirugía.

Ella explicó que el hecho de que le comenzaran a extirpar esas bolitas de la cara automáticamente provocó que le hicieran una cicatriz, lo cual pasó en sendas ocasiones por la mala cirugía estética que le hicieron en su rostro.

Lyn May pensó en el suicidio

“Me la he pasado buscando en muchos consultorios la solución para mi problema, incluso he viajado a los Estados Unidos, he sufrido mucho, yo ya quería suicidarme, ya no quería salir [...] esta es una de las cosas más feas que me han pasado”, sentenció Lyn May.

La vedette a pesar de todo se mantuvo de pie y ha recibido mucho apoyo de muchas de sus compañeras que fueron parte de la época y de los programas de televisión en donde ha sido invitada en la actualidad.

Y al final, Lyn May señaló que encontró a un doctor el cual la ha apoyado con la lucha contra esas bolitas que hasta la actualidad le han salido, pero poco a poco luce mejor de su rostro y sentenció que lo único que no ha permitido que siga con su tratamiento es la pandemia de Covid-19 que alteró toda la vida en general.

hgm