Dulce María muestra por primera vez el rostro de su bebé; cautiva a fans con tierna FOTO

Dulce María dejó sin palabras a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram tras compartir la primera fotografía en donde se logra distinguir el rostro de su bebé, la cual nació en diciembre pasado y ha llegado para iluminar aún más la vida de la famosa artista.

Si bien Dulce María siempre se ha expresado abiertamente en sus redes acerca de lo que siente desde que su pequeña llegó al mundo, cada día se le nota más enamorada de su hija, a quien no duda en presumirla con sus fans y compartir los maravillosos momentos que vive en esta nueva etapa como madre.

La también actriz derrochó amor en su publicación, en donde acompañó la foto con un tierno mensaje que dejó enamorados a sus seguidores: “Así amanecimos y así estamos toda la noche cada dos o 3 horas. Pero la amo con todo mi ser y cuando más cansada estoy me sonríe, y eso me derrite y me da fuerza para darle lo mejor de mí aunque esté agotada,” escribió la integrante de RBD.

Dos meses de felicidad para Dulce María

Con esta postal Dulce María compartió el grado de conexión que siente y tiene con su pequeña, a la que considera “"Mi mayor proyecto”, algo que sus seguidores no dudan ni por aun segundo ya que es evidente que disfruta de cada momento que pasa como mamá.

“Cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza, tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucecita", había escrito en días pasados la actriz y tal como en esta ocasión provocó cientos de mensajes y reacciones de sus fanáticos, quienes al parecer, igual que ella, disfrutar y comparten su felicidad.

“Aaaa que amooor,” “Qué lindas, “Dulce María, cada día más lindas”, “Esa carita” y “Qué lindas mi Dios” fueron solo algunos de los comentarios que sus fans dejaron junto a su post, muchos de ellos compartidos en portugués, debido a que la exitosa banda RBD alcanzó gran popularidad en países como Brasil.