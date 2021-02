Larry Ramos venía a México sólo a estafar personas, dice exmanager de Alejandra Guzmán

Luego de que filtraran unos audios donde comprometían al ahora esposo de Ninel Conde, ahora el ex manager de Alejandra Guzmán habló sobre la situación y aseguró que Larry Ramos tenía intenciones de llegar a México para estafar a más personas.

Cinthia Velarde, la ex manager, habló para el programa Ventaneando, de TV Azteca, y confesó que entre ella y el otro colaborador de La Guzmán le entregaron a Ramos 1.5 millones de dólares y explicó: “no fue una entrega inmediata, se lo entregamos paulatinamente hasta que llegamos a esa cantidad, pero bueno, los comprobantes de todos los pagos ya los tienen las autoridades”.

Velarde relató cómo fue que descubrieron los fraudes de Ramos: “nos dimos cuenta porque uno de los socios de Larry o trabajador, que era quien nos daba toda la atención decide salirse […] esta persona era nuestra estabilidad y empezamos como a dudar del comportamiento de Larry, obviamente decidimos sacar la inversión, le pedimos la inversión de acuerdo al contrato y ahí es cuando empieza el problema porque se empezó a negar o a decir que sí, luego, y ya cuando decide enfrentarnos nos dice que no, no tiene el dinero”.

La ex trabajadora de "La Guzmán" señala que descubrió que la pareja sentimental de Ninel planeaba venir a México para captar dinero de otras personas.

“Así de sencillo nos dijo que no nos podía pagar, que lo dejáramos trabajar…y mi pregunta era ¿cómo vas a trabajar?, ¿haciendo más fraudes en México? y obviamente no lo íbamos a permitir, y es por eso que salimos muy molestos de ese desayuno, porque era claro que él venía a México a estafar a más personas, para “pagar” obviamente a los que le estábamos pidiendo el dinero”, detalló.

Por otra parte, en el programa Suelta Sopa el periodista Luis Alfonso Borrego reveló que Conde ya tiene conocimiento de estos audios, pero le solicitó que no la buscara para hablar de ese tema.

“Ninel me dijo ‘no quiero saber nada, no quiero dañar mi relación’, ella me pidió que fuera la última vez que yo le mencionara algún tema relacionado con su pareja”, contó el comunicador.

