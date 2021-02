Kim Kardashian ya tiene nuevo PRETENDIENTE para olvidar a Kanye West, él es el GUAPO actor

Tiene apenas una semana que se confirmó que Kim Kardashian y Kanye West se divorciarían de forma oficial. Y ahora ya hay un hombre que asegura estar dispuesto a convertirse en la nueva pareja de la socialité, para ayudarla a olvidar a su exesposo.

Se trata de del actor estadounidense, Nicholas Braun, de 32 años, que usó las redes sociales para tratar de conectar con Kim.

Braun compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece en un sofá “meditando” sobre cuál será el futuro de la hija de Kris Jenner ahora que se separará de su pareja actual.

"Esta noticia del divorcio de Kim y Kanye me está molestando”, aseguró, y agregó que le “duele pensar en cómo se sienten, y cómo está ella”. “Me pregunto, ¿a dónde van en este momento?”, declaró.

El actor destacó que se pregunta si ella estará dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, y si tal vez le funcionaría conocer a alguien que sea totalmente diferente a sus anteriores esposos, refiriéndose a él mismo.

“Porque ella ha pasado por tres matrimonios ahora y es como, ¿estás dispuesta incluso a intentarlo con un chico nuevo en este momento? ¿Estarías dispuesta a conocer a una nueva persona, un tipo totalmente diferente? Uno que podría, ya sabes, hacerte reír un poco o hacerte sentir pequeña porque es muy alto".

Braun continuó hablando y dijo que tal vez esta persona pudiera subir un video a las redes sociales porque no conoce a nadie de su círculo social y cree que tal vez de esta forma podrá atravesar su “escudo” o su círculo social y hacer que ella lo note.

“Ella podría verlo y decir: 'Hmm, esto es algo diferente. Sabes, este tipo es extraño, pero tal vez en el buen sentido’. Y se dice a sí misma: 'Sí, tienes razón. Hay algo real aquí y algo bueno'. Existe un profundo entendimiento entre estas dos almas”.

¿Quién es Nicholas Braun?

Actualmente, es reconocido por interpretar a “El primo Greg” en la serie de HBO “Succesion”, aunque su carrera en realidad comenzó desde mucho antes. Uno de sus papeles más conocidos fue el de Cameron James en la película “10 cosas que odio de ti”.

También formó parte del elenco de “How to be single”, “The Perks of Being a Wallflower” y el “Programa de Protección para Princesas”, donde conoció a Demi Lovato, quien reaccionó a su video con unos emojis sonrientes.

