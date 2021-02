Exatlón México: ATLETAS de HÉROES podrían SEPARARSE en el reality por una LESIÓN

Momentos determinantes son los que se están viviendo en el Exatlón México: Titanes contra Héroes y el momento cumbre de saber quiénes serán los personajes que lleguen a la última semana está muy cerca de saberse, pero hay algunos detalles que han creado también un dejo de preocupación.

Y es que una de las parejas que se encuentra actualmente dentro del reality show podría separarse y esto se debería a una lesión que en tiempo real aqueja una de las competidoras del equipo de los Héroes y que al momento no le ha permitido competir dentro del reality show deportivo más visto del momento.

Sí, nos referimos a Casandra Ascensio, quien desafortunadamente ha enfrentado una semana difícil, ya que según las filtraciones de spoilers han referido que ella tiene una lesión, la cual no le ha permitido competir en esos últimos circuitos, algo que en televisión se verá hasta la próxima semana.

Y de hecho, lo que se ha mencionado por los mismos spoilers es que tiene una bota, la cual está usando en el pie, debido a una lesión que le afecta de manera importante, ya que no le ha dado la chance de competir durante los últimos circuitos y que esto sería algo muy difícil de enfrentar rumbo a la Final.

¿El final de una relación?

Al momento, lo que se sabe es que Casandra se ha mantenido dentro del equipo de los Héroes pese a la lesión, ya que a estas fechas sería terrible tener que abandonar el reality show por una lesión, después de todas las semanas que ha enfrentado con miras a una eventual final.

Sin embargo, la realidad es que la lesión que aqueja no es tan sencilla por lo que no se sabe aún si pueda tener una final como el que en su momento enfrentó David Juárez "La Bestia", quien después de varios días de estar atendiéndose finalmente tuvo que dejar el programa al no poder hacer los circuitos.

Es por eso que se mantiene como una simple posibilidad el hecho de que Casandra Ascensio tenga que abandonar el programa por la lesión del dedo roto que aparentemente tendría y que con eso ya no podría terminar la justa junto a su novio, el competidor Christian Anguiano.

"Yomi" es uno de los competidores más fuertes que tiene actualmente el Exatlón México en la rama varonil y se espera que pudiera ser uno de los hombres que llegue hasta la Gran Final de este reality show que terminaría durante la tercera o la semana final de marzo.

hgm