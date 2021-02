Kanye West está empeñado en superar a su ex; intenta vender joyería de Kim Kardashian

Cuando una relación se termina, lo mejor es cortar de tajo. Eso incluye todos los recuerdos que pasaron juntos. Hay quien cambia de look para empezar de nuevo, o renueva su clóset. Incluso, y ahora más común, hay quienes asisten a terapia para poder disipar el dolor.

Pues Kanye West optó por deshacerse de los obsequios que tenía preparados para Kim justo antes de que ella solicitara su divorcio. El excandidato presidencial y ahora expareja de una de las Kardashians, intentó vender joyas carísimas que había comprado para su entonces esposa.

Según los informes, tras la noticia del divorcio infundida por la estrella de Keeping Up With The Kardashians, el rapero busca obtener un reembolso después de seis años de matrimonio.

Y es que se dice fácil, pero la vida en pareja puede ser un poco compleja, más cuando tienes problemas y estragos de la infancia que no han sido solucionados. Así le pasó a Kanye, quien, durante su campaña como candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, reveló que él podría haber sido abortado, pues su mamá no lo deseaba.

Ahora, el ganador del Grammy se encuentra en el ojo público por intentar vender algunas joyas que compró para su esposa en un intento desesperado de borrar el pasado.

"En las últimas dos semanas Kanye estaba tratando de vender las joyas que había comprado para Kim a por lo menos dos mejores joyeros," una fuente dijo a The Sun .

"Sus amigos sabían que todo había terminado en ese momento. Él realmente quería que permanecieran juntos, pero ella ya lo había decidido”, agregó la fuente.

Kanye dijo recientemente: "Ya no quiero estar conectado con la marca Kardashian", pero estaba devastado, porque todavía ama mucho a Kim. Y aunque nunca vendió las joyas, él solo hablaba de que no quería recordar el pasado. Hasta el momento se ha dicho que es un divorcio amistoso, la verdad es que hay más de lo que parece, ya que una fuente cercana a la madre de Kim dice que tenía fuertes sentimientos sobre la cooperación de Kanye en el matrimonio.

snd