JD Pantoja le CONFIESA Kimberly Loaiza que EMBARAZÓ a otra mujer

JD Pantoja y su pareja Kimberly Loaiza son dos jóvenes que se colocaron en el corazón de la gente gracias a sus videos en redes sociales. Ahora Juan de Dios se volvió viral gracias a una broma pesada que Kimberly, quien está embarazada por segunda ocasión del mazatleco.

Pantoja decidió confesarle a Loaiza que estaba esperando a otro hijo, y no, no se trata del que tiene en la panza Kimberly, sino que había embarazo a otra mujer. El video lo subieron en el canal de YouTube de su amigo, "El Super Trucha", no te puedes perder la reacción de la influencer.

Todo comenzó en una dinámica entre los youtubers, donde JD tenía que cumplir un reto, hablarle por teléfono a su esposa para decirle que había embarazado a otra mujer, por lo que estaba esperando a dos niños; obviamente la llamada tenía que parecer que fuer por error . La dama, ficticia, en cuestión se llamaba Laura.

La reacción

Tras escuchar la declaración "La lindura mayor", fue al cuarto donde se encontraba su esposo para reclamarle lo que había escuchado por teléfono. Cuando vio que estaba muy molesta decidió confesarle que era una broma pesada y que iba a salir en el canal de su amigo José Ricardo, mejor conocido en redes sociales como 'El Super Trucha'.

Esta no sería la primera vez que el youtuber entra en una polémica de infidelidad con Loaiza, por lo que no dudó que fuera cierta la información que escuchó en la llamada. Además que la pareja siempre está envuelta en diversas situaciones polémicas, pero a pesar de todo esto han logrado sobrellevar su relación y defender su amor de todos los ataques de internet.

dza