¿Por qué nos encanta Cobra Kai? El intérprete de Daniel LaRusso da explicación

Desde su estreno en 2018 como serie de YouTube Red, Cobra Kai ha tenido un gran éxito. En enero se informó que la tercera temporada del programa estaría disponible en Netflix, un gran logro para la plataforma de streaming.

Tras el estreno de esta tercera temporada, los creadores han presentado narraciones ingeniosas y sorprendentes que capturan la simplicidad moral de las películas de los 80’s, pero con algunos matices de carácter inesperados y una emoción genuina.

Cobra Kai ha sido tan exitosa que incluso se ha mantenido en el primer lugar de la lista de originales digitales de Parrot Analytics, hasta el pasado 23 de enero.

A través de una entrevista en el podcast Sway, producido por el New York Times, el actor Ralph Macchio, quien interpreta a Daniel LaRusso, no solo en la famosa serie, también en la franquicia de películas Karate Kid, habló sobre la popularidad del programa.

La host del podcast, Kara Swisher, le preguntó a LaRusso sobre la reacción de los fans de Cobra Kai y si era esta la respuesta que él esperaba, a lo que el actor respondió:

Cobra Kai: ¡Batalla de coqueteo! Mary Mouser vs Peyton List ¿Quién es más coqueta en la vida real?

Prosiguió afirmando que la popularidad de Cobra Kai no le sorprendió, ya que ha sido constantemente reconocido por su papel de Daniel LaRusso en Karate Kid durante más de 30 años.

“Nunca me ha quitado ciertamente estar asociado con ese personaje, y no importa en qué parte del mundo o del planeta me encuentre, hay afinidad por ese personaje y esa película”, explicó el actor de 59 años. “Siempre creí que, si traes a los fanáticos al pozo, ellos beberían el agua. Se ha convertido en una parte tan importante de la cultura pop”.