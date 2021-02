¡Ni con todos tus ahorros! Estos son los OUTFITS más CAROS de Stromi, la hija de Kylie Jenner

My baby!!!!!!!! uD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9CuD83DuDC9C i cant handle this!!!! pic.twitter.com/eo71nZ5OV4