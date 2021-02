No aguantó la tristeza; Ninel Conde llora al recordar a su hijo Emmanuel

Ninel Conde no resistió las ganas de llorar al ver una fotografía de su hijo Emmanuel, a quien no ve desde hace más de un año y que actualmente vive con su expareja Giovanni Medina, con el cual tiene problemas legales.

Esto ocurrió durante el programa Despierta América, en el cual dijo que extraña el olor y la voz el menor de edad, del cual ha tenido que separarse después de los pleitos que tuvo con el padre.

La cantante aseguró que el niño le cambió la vida, ya que aunque anteriormente se había convertido en madre, para ese entonces su primogénita tenía 18 años de edad.

"Dios me lo mandó, y tarde o temprano me lo va a regresar, pero no me hagan llorar”, dijo la mujer.

Destacó que aunque la gente suela criticarla por compartir únicamente cosas positivas en sus redes sociales, ella toma esta opción por considerar que es necesario sacarle el lado amable a las cosas.

"Uno trata de poner el lado amable de la vida para no estar con tu tragedia en las redes dicen ‘ay no le importa’, pero no puede estar uno así en las redes todo el tiempo y no me van a ver así porque esa parte no me gusta ya, quiero mostrar una parte positiva”.