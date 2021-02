Roberto Benigni y su conexión con Pinocho

Para el actor ganador del Oscar, Roberto Benigni, hoy de 68 años, es maravilloso ver como una historia que nació en Italia sigue gustando en el mundo. “Pinocho ha sido parte de mi vida, es impresionante como hice ese personaje hace 20 años y ahora me toca hacer a Geppetto, soy el único que ha tenido esta oportunidad, amo la trama”, dijo el italiano

Bajo la dirección de Matteo Garrone, la nueva versión italiana de Pinocho muestra con más atención el dolor que refleja el libro, el cual leyó completo hace cinco años, "seguramente la historia la conocí cuando era un niño, pero cuando realmente leí el libro tenía 47 años, y descubrí muchas cosas que ya no recordaba, personajes, estuve sorprendido sobre el poder del relato, por eso pensé que tenía que hacer una versión lo más apegada al dolor que refleja y a las ilustraciones que contiene, porque estaba seguro que la audiencia se sorprenderá”.

La cinta que llegará a la cartelera mexicana tentativamente el 18 de febrero, protagonizada por Roberto Benigni y Federico Lelapi, quien interpreta a Pinocho, es reconocida por varias generaciones y la respuesta del público italiano ante esta nueva versión ha sido favorable, “la oportunidad me llegó cuando estaba trabajando en Roma; como saben la historia es una de las más populares en Italia, y cuando la gente se enteró me felicitaba por volver a ser parte de Pinocho, por eso le agradezco a Matteo que haya pensado en mi”, dijo el ganador del Oscar como Mejor Actor por La Vida es Bella.

El cuento es tenebroso, pero también conmovedor y para Garrone fue un reto, “cuando aceptó el papel Roberto, me puse muy contento y me sentí a salvo, porque es el mejor actor del mundo y para él es muy fácil pasar de la comedia al drama, además es sensible, pero también él viene de ese mundo que se describe en Pinocho, y eso es muy importante para el filme”.

Datos sobre la película

Rocco Papaleo, Marine Vacth y Davide Marotta son parte del elenco.

son parte del elenco. El filme se iba a estrenar en diciembre, pero movió su fecha por la pandemia.

La historia fue escrita por el italiano Carlo Collodi en 1882.

En1940 se estrenó la versión animada de Disney.

En 2002 salió la primera protagonizada por Beningni.

Por Nayeli Ramírez Maya



lctl