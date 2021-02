María Elena Anaya, la chica Confeti de Facebook, ¿tiene implantes?

A través de sus historias de Instagram, María Elena Anaya, conductora que es reconocida por haber sido la anfitriona de Confeti, un concurso que realizaba la red social de Facebook, habló sobre las críticas que le hacen varias personas que le escriben a través de mensaje directo en Instagram.

La estrella narró que estos comentarios suelen ser contradictorios y como ejemplo habló de las personas que le aseguran que debe invertir más en los ejercicios para glúteos, mientas que otros la señalan por supuestamente tener implantes para mejorar esta parte de su cuerpo.

La influencer aseguró que está acostumbrada a este tipo de acusaciones y descartó que haya sido sometida a alguna cirugía para mantener esta parte de su cuerpo.

Sobre este tipo de cuestiones, María Elena dijo que no le agrada que la gente se exprese así de ella, pero agregó que es algo sobre lo que aprendió no tomarle demasiada importancia, debido a que ella no controla lo que quiere hacer la gente con su tiempo.

Se burla del asunto

La conductora decidió bromear al respecto junto con su compañera Anais Salazar en un video que publicaron en las historias de Instagram de ambas.

"Quiero descubrir el verdadero trasero de María Elena Anaya que acabo de saber que tienes implantes", bromea en el clip Salazar. Noticias Relacionadas Conductora de TV CONFIRMA nuevo programa de TALK SHOW "Me descubriste, por fin", responde Anaya en el clip.

Con esto, ambas estrellas sepultaron la teoría de que la "Exchica Confeti" haya acudido al bisturí para mejorar la apariencia de sus posaderas.

GDM