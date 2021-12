Burro Van Rankin: Así se enteró de que sería padre por tercera vez | VIDEO

El último capítulo de “Miembros al Aire” comenzó con una dinámica de Gloria Sierra, quien les preguntó a los conductores sobre alguna sorpresa que les hubiera cambiado la vida. Primero empezaron con las positivas y posteriormente con alguna negativa. El segundo en hablar fue el Burro Van Rankin, quien confirmó que fue una gran sorpresa la llegada de su tercera hija.

Burro confirmó que le dieron una gran sorpresa en casa, ya que el se encontraba en su “bunker” cuando entró la mayor con algo en la mano, algo que él pensó que era un termómetro, pero no, era una prueba de embarazo. Luisana le dijo que su mamá le hablaba.

“Yo estaba en mi cuarto, donde nadie se mete, en mi bunker, donde llegan los borrachos y de repente entra Luisana, la grande y me dice: ‘Papá te habla mi mamá, que si subes’, mientras yo vi que tenía algo en la mano, yo pensé que tenía calentura y cuando la veo bien me doy cuenta que es una prueba de embarazo”, comenzó el relato el protagonista de 40 y 20.

Cómo reaccionó Van Rankin

En el relato dejó claro que Roberta, la pequeña en ese momento, no sabía lo que estaba pasando, pero Luisana, la mayor si había entendido lo que había pasado, por lo que al llegar con su mujer Magda Bleizeffer, quien estaba roja y le dijo que estaba en shock, a lo que el Burro, en forma de broma le dijo “tú estás en shock, yo digo que estás despedida de la casa”.

“Para mí fue un bonito regalo. Todavía fuimos con el ginecólogo y dice ‘aquí está el saco, efectivamente estás embarazada. No hay corazón, estás en el punto que te doy una pastilla y sale, no estás matando a nadie”, pero en el momento en el que escuchó esto el conductor de “Miembros al Aire” confirmó que el dijo “NI MADRES”, ya que es pro vida y no iba a permitir que pasara eso.

Actualmente Carlota tiene poco más de un año y llegó para llenar de alegría la casa de quien fuera amigo de Luis Miguel en la juventud junto a Luisana y Roberta, quienes ya se habían convertido en la razón de las sonrisas del Burro todos los días.

Te puede interesar: