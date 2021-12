La confusa letra de una de las canciones más populares de Juan Gabriel

Juan Gabriel, fue un intérprete, compositor y cantante, además de actor en televisión y teatro, manager y productor. Falleció el 28 de agosto de 2016 en los Estados Unidos a los 66 años producto de un infarto fuerte de miocardio. El triste suceso lo colocó como el artista con el record de presencia en un hecho multitudinario con más de 700 mil personas despidiendo su cuerpo.

El Divo de Juárez tiene una bio serie propia, que le realizaron en homenaje cuando aún estaba con vida y se titula como una de sus canciones más populares: “Hasta que te conocí”. En los episodios muestran la historia de superación desde la pobreza hasta llegar a ser el gran artista que todo México – y el mundo- extraña.

Justamente, la canción con la que se tituló la producción televisiva, es una de las que más ruido hizo y que tiene oculto una historia de las que pocas personas deben saber. De inmediato uno piensa que es sobre amor, parejas felices y una vida armónica con sentimientos mutuos. También, según versiones, se la escribió a su madre.

La letra de “Hasta que te conocí” podría describir a la perfección los sentimientos del cantautor, pero con para la mujer que lo trajo al mundo, porque se conoció que no era buena la relación y que incluso su madre, Victoria Valadez Rojas, no festejó nunca los logros de Juan Gabriel, que entre tanta frialdad tuvo que tolerar que su mamá lo llevase a un orfanato porque no se quería ocupar de él.

Juan Gabriel de joven. Fuente: Instagram Juan Gabriel

El dolor de Juan Gabriel, lo hizo llenarse de ideas para componer y es ahora quizás, es más fácil entender porque cuando el intérprete hacia sonar su voz con los versos de esta canción que para muchos es bellísima y justa para dedicar, le era imposible esconder su emoción de sentimientos reprimidos.