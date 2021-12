Carlos Vázquez “Tibu” cuenta pecados de la música en su libro 'Memorias de un mánager'

Carlos Vázquez, mejor conocido en la industria musical como “Tibu”, escribió una especie de diario que le ayudó a sobrellevar los cuatro años que pasó en prisión, tras ser acusado por el grupo El Canto del Loco por fraude de 220 mil euros. Al salir decidió ligar esos relatos con historias de su trabajo como mánager de artistas como Hombres G, Julio Iglesias, Las Ketchup, Miguel Ríos o Marta Sánchez.

Así nació el libro Memorias de un mánager en donde cuenta parte de lo que ha vivido acompañando a estos artistas. “Cuento la milésima parte de lo que podría contar, sólo hablo de los pecados confesables, los otros me los guardo, porque estaría faltando a mi vocación de mánager. Mi tarea era ser como una especie de confesor y como tal guardar todo eso. Hay cosas que no pongo por respeto a mi profesión y a los artistas, aunque muchos no lo merezcan”, contó en entrevista.

La expresión “en la cama y en la cárcel se conoce a los amigos” le queda bien a Vázquez, ya que fue en esos cuatro años que pasó en este lugar, donde supo quiénes estaban con él, entre ellos Ríos e Iglesias. Incluso, recuerda que un mes antes de entrar a prisión, el cantante de Hey le llamó para ofrecerle ayuda, cuando sólo trabajó con él por dos giras en los 90 y tenía mucho tiempo sin contactarlo.

“Hay una serie de artistas con las que sigo manteniendo comunicación y cariño, y otros se bajaron del barco, lo mío fue un proceso mediático abierto que salía en la televisión y prensa española, por eso se asustaron y se fueron, pero si hay algo que no perdonó, es la cobardía, creo que esa es la peor actitud”, afirmó.

“Tibu” salió de la cárcel en 2019. Desde entonces se dedicó a escribir el libro y quiere seguir trabajando en la industria musical como mánager, ya que lo ha hecho durante 45 años y no sabe qué otra cosa podría hacer. Sin embargo, ante la aceptación de este material en España, ya trabaja en un segundo volúmen que hablará de su llegada a este mercado y resaltará las anécdotas que están ligadas a la famosa frase, “sexo, drogas y rock and roll”.

Por ahora, presenta hoy este primer trabajo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a las 12:00 horas en el Salón 7, Área Nacional, de la Expo Guadalajara.

MAAZ