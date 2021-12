Sherlyn lleva a su HIJO André a la playa y su reacción de FELICIDAD es lo mejor que verás hoy: VIDEO

La primera vez que hacemos algo en la vida y esto nos causa alegría y gratificación, es algo que usualmente no se olvida. Esto puede aplicarse para el pequeño André. hijo de la actriz y conductora Sherlyn, quien disfrutó de unas merecidas vacaciones a lado de su hermosa madre y, como la mejor forma para cerrar el año 2021, sólo quedó disfrutar de ese momento.

Y es que sólo bastó ver la mirada de felicidad que irradió André para darse cuenta que el hecho de estar tirado en la arena y gozar de ésta, es una de las actividades favoritas del pequeño.

Sherlyn goza vacaciones en la playa con su hijo

Y como no podía ser de otra forma, Sherlyn aprovechó el cierre de año para olvidarse del trabajo y alguno que otro problema, todo con tal de pasar tiempo de calidad con su pequeño André.

Aunque ella seguramente no dudó en buscar el mejor bronceado para recibir el año 2022 con la actitud más sexy, quien se llevó la ocasión fue André, quien mostró que cuando se trata de disfrutar la arena, mar y la brisa, es el primero en divertirse.

Para muestra de ello está el video que compartió Sherlyn, donde se ve completamente lleno de arena en el cuerpo, algo que él remató con una inmensa carcajada de felicidad.

Y luego ¡A dormir!

Y claro, no podemos olvidar que André es un bebé y como todo bebé que se la pasa echando relajo pues en algún momento se cansará y necesitará dormir. Por eso es que el pequeño cayó en los brazos de su madre y durmió con la tranquilidad de un angelito que hace más felices los días de su madre.

