Niurka: Desnudo en televisión nacional y otros escándalos de la vedette en el 2021

Nirka Marcos, cantante y actriz, protagonizó en el presente año diversas polémicas, al respecto indicó que los medios de comunicación le preguntan y ella expresa su opinión.

Entre los comentarios que generaron polémica estuvo que llamó fea a Lyn May, durante la emisión del programa De Primera Mano. “Punto número uno: yo no estoy pelada con nadie. A mí la prensa me pregunta y yo contesto mi punto de vista. Punto número dos: cada vez que Lyn May va a hacer algún proyecto, ¿a quién menciona?, ¿a quién le busca la lengua?, a la niña Niurka. Entonces, si ella quiere que le ayude a realizar su promoción, yo le ayudo, ya la ayudé, le dije fea. ¿Qué más ayuda que decirle ‘estás, pero con premeditación, alevosía, ventaja, mala intención, mal de fondo y veneno? Ya la ayudé”.

Sobre la relación de Juan Osorio, expareja y productor, con Eva Daniela, quien es 40 años más joven que él. Declaró que dejen ser feliz al padre de su hijo Emilio y añadió que no era la primera ocasión que un hombre mantenía una relación con una mujer menor.

Ella recordó que cuando anduvo con el productor la diferencia entre ambos era de 11 años; Niurka tenía 27 y Juan tenía 38.

También dio a conocer su ruptura con el cantante Marko Peña, en abril. Aclaró que siempre mostró sus sentimientos tal cual y que la relación concluyó porque el músico hizo un berrinche y no quiso continuar con los compromisos laborales que tenían ambos, le dijo que “ya no quería nada”, después de que le ayudó en distintos aspectos con el video del cantante.

Asimismo mencionó que su relación no era un tema publicitario, porque lo que dijo en su momento fue lo que sentía al respecto, porque en diversas ocasiones se cuestionó la veracidad de su noviazgo. Durante dicha entrevista para el mismo programa, la vedette decidió quitarse su playera y mostrar su torso.

