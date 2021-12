Top con las películas antinavideñas para disfrutar en esta época decembrina

¿Qué tan grinch eres? ¿O eres fan de la Navidad y los títulos para estas fechas decembrinas son todos aquellos que tengan que ver con el milagro de la misma y Santa Clós? Si tu respuesta es que prefieres disfrutar de todo el contenido que no tenga que ver con esta época de fiesta, quédate a revisar nuestro top que preparamos con Oscar Uriel para Después de la Función con las antinavideñas.

La primera película antinavideña de nuestro top, es Die Hard mejor conocida como Duro de Matar protagonizada por Bruce Willis, una cinta de acción y suspenso que año tras año podrían pasarla en televisión abierta y la estarías viendo porque sigue guardando esa emoción que buscamos para estas fechas, donde el personaje de John McClane marcó una generación.

Nuestra siguiente recomendación antinavideña es Batman, returns de 1992, que demostró que las secuelas sí pueden superar a la primera y nadie en su momento imaginó el éxito de la cinta. Esta joya cinematográfica fue dirigida por el emblemático Tim Burton y en ella pudimos ver a un Batman interpretado por el gran Michael Keaton y al deforme villano que quiere tomar el control de la ciudad de Gotham, el Pingüino personificado por el primer actor Danny DeVito. Una joven, popular y única Michelle Pfeiffer como Gatúbela, y en general la película vale la pena verla en estas fechas.

La siguiente cinta antinavideña es Gremlins de 1984 una cinta de comedia terror que a pesar de que se lleva a cabo en esta época de Navidad, retrata la invasión de monstruos y criaturas demoníacas que alcanzó el éxito en taquillas a la par del estreno de Ghostbusters (Cazafantasmas).

La mejor forma de darle la vuelta a todos los festejos es ver Bad Santa (Un Santa no tan Santo) protagonizada por Billy Bob Thornton y dirigida por Terry Zwigoff. En ella vemos la historia de un hombre amargado, alcohólico que trabaja como Papá Noel en los centros comerciales pero decide dar un golpe en donde trabaja junto con su compañero el día de Nochebuena; sin embargo, se topará con un pequeño que les hará pensar dos veces si realmente quieren cometer ese delito o no.

Otra de las recomendaciones para que disfrutes en esta época decembrina es Carol protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara, un drama romántico situado en los años 50 en la ciudad de Nueva York, donde dos mujeres se enamoran y tratarán de vivir un romance a pesar de la época y circunstancias. Esta atracción profunda y muy intensa cambiará sus vidas para siempre.

Además, Oscar Uriel no podía dejar de hacer un review sin spoilers del éxito taquillero Spiderman: No way home que ha batido récords y ha gustado a los fans y no seguidores de esta saga.

