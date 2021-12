Paulina Goto confiesa que su personaje en "Madre sólo hay dos" la ha llenado de aprendizajes

Con 13 años de carrera, Paulina Goto aprende de los personajes que interpreta para tratar de ser mejor actriz y persona, pero luego de hacer a Mariana en la serie "Madre sólo hay dos", se dio cuenta de lo controladora que podía llegar a ser en varios aspectos de su vida, por eso ahora busca tomarse las cosa con más calma.

“Este personaje me ha enseñado mucho. Tengo más claro que quiero en mi vida y cuento con más herramientas de no tomarme las cosas tan enserio y disfrutar, porque (en la vida real) soy más como Ana, controladora, pero Mariana intenta fluir y sabe que hay nuevas etapas y ciclos que cerrar para dejar atrás lo que ya no nos sirve y estar abiertos a las cosa que llegan”, afirmó la actriz.