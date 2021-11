"Canelo" y J. Balvin encienden las redes con un BESO | FOTO

El cantante José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J. Balvin, encendió las redes sociales junto con el flamante multicampeón mexicano de boxeo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y lo festejaron con un emotivo beso de ‘trompita’ con el que encendieron a sus seguidores en redes sociales.

El campeón y el músico colombiano son grandes amigos, y no pierden la oportunidad de demostrarlo y menos ahora que el tapatío ofreció una cátedra de boxeo frente al pugilista estadunidense, Caleb Plant, la noche de anoche en el MGM Grand de Las Vegas.

‘Canelo’ ofreció una exhibición de boxeo frente a un peleador que le plantó cara, mismo que la final de la pelea reconoció el valor y coraje del mexicano y le ofreció su respeto y disculpas por todo lo que había dicho de su familia del mejor ‘libra por libra’ en su categoría, actualmente.

Ahora, Balvin está listo para demostrar de qué está hecho y enfrentar a ‘Canelo’, ya que recordemos el colombiano aseguró que podría ganarle sin ningún problema a mexicano.

Claro que está afirmación es un simple juego entre las dos figuras, se sabe que ambos son grandes amigos y en cuanto tienen la posibilidad se expresan mensajes de aliento, cariño y respeto y desde luego con un toque de humor para no desentonar con su relación amistosa que tienen.

El colombiano aprovechó su cuenta en Instagram para enviarle un mensaje positivo y de felicitación al campeón, un sentido mensaje que mostró el cariño y aprecio que existe entre las dos luminarias del espectáculo y el deporte.

Hasta que aprendí que no se espera nada de nadie pero se demuestra con actos el amor a la familia. @canelo HERMANO, TE AMO!! LATINO GANG. Pd. Me envió un beso porque le dije “o te comportas o te acabo en el ring” y el obviamente me tiene miedo y bueno… NORMAL