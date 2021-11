Jorge Negrete: Así lucía el ídolo del Cine de Oro SIN BIGOTE

Jorge Negrete es uno de los grandes ídolos en la historia del Cine Mexicano. Además, marcó época en la pantalla grande, junto a figuras del calibre de Sara García, "Cantinflas", María Félix, Germán Valdez, Pedro Infante y Silvia Pinal. Su particular porte, el traje de charro y su inconfundible bigote fueron marcas que lo hicieron único.

Y en la mayoría de sus películas, en entrevistas y en lugares en donde se le veía en la calle, su bigote era uno de los sellos característicos de este personaje que se convirtió en una leyenda. Aunque no siempre lo usó y en algunas de sus primeras películas lo podemos ver sin este particular adorno facial.

En ¡Ay Jalisco, no te rajes!, Jorge Negrete se convirtió en el prototipo de lo que el macho mexicano debía ser. Con vestimenta implacable, con una voz segura y una personalidad de acero, el actor y cantante mostró su talento en la pantalla grande. Pero antes de ese icónico largometraje, no llevaba su bigote. En las imágenes siguientes se le puede ver en las películas Juan sin miedo y Juntos, pero no revueltos, en donde estaba sin bigote.

Jorge Negrete no siempre usó bigote en el cine

FOTO: Twitter

Son pocas las imágenes de Negrete sin bigote

FOTO: Twitter

El Bigote más famoso del Cine de Oro

En esa época, cuando ya era más conocido en el cine de nuestro país, El Charro cantor competía con Pedro Infante y Luis Aguilar, para ver quién portaba el bigote con más virilidad y con más seguridad. Era una competencia que las mujeres agradecían en cada película en la que participaban.

Jorge Negrete participó en 45 películas del cine mexicano entre 1937 y 1953, año de su muerte a causa de una enfermedad crónica ocasionada por la hepatitis C. El Charro tenía sólo 42 años de edad. Hoy, sus restos se encuentran en el Panteón Jardín, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Jorge Negrete murió en 1953, cuando tenía 42 años de edad

FOTO: Twitter

SEGUIR LEYENDO:

Pedro Infante vivió entre LUJOS, así eran las mansiones del "ídolo de México": FOTOS

Actor del Cine de Oro se acostaba con María Félix en el camerino; ¿un romance escondido?

Famoso actor del Cine de Oro fue yerno de presidente de México