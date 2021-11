Conoce la situación sentimental de la Doctora Polo de “Caso Cerrado” en la actualidad

Ana María Polo, mejor conocida como la “Doctora Polo”, es la abogada y presentadora de televisión cubano-estadounidense que condujo el famoso programa Caso Cerrado, en Telemundo.

El programa supo tener una gran cantidad de audiencia durante su ciclo de emisiones al aire -este año no se emitió- y allí la abogada se ganó el corazón de más de un televidente. Al resolver y tratar una multiplicidad de casos, Ana María fue generando un cariño especial en la audiencia. Sin embargo, la Doctora Polo nunca fue de compartir mucho su vida privada. El misterio alrededor de ella y su vida sentimental ha pasado a ser algo que comenzó a debatirse entre el público.

La vida amorosa de la Doctora Polo

Diversos rumores conducen a la idea de que la abogada tiene una pareja de su mismo sexo. Sobre estas especulaciones aún no hay nada confirmado, pero algunos medios ya aseguran que la supuesta novia es Marlene Key y que la pareja ya tiene planes de convivencia.

A la doctora de Caso Cerrado no le gusta compartir nada acerca de su vida personal ni de los sentimientos involucrados en ella. No obstante una vez dejó muy en claro su opinión al manifestar: “No creo que nadie tenga que salir de ningún clóset. No creo que haya obligación de nadie de salir. ¿Cuándo vemos a la gente decir que es heterosexual? Pedirle a alguien que cuente que es gay es ofensivo”.

Por otra parte los rumores hablar de su mejor amigo Frank Peñate. Se los ha visto en varias fotos muy juntos y felices, pero no hay nada confirmado tampoco al respecto. Ana María sigue mostrándose muy reacia a hablar de sus sentimientos por lo que su situación sentimental sigue siendo una incógnita para los fans ¿Quién crees que es la pareja de Ana María Polo?