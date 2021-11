'La Rueda del Tiempo': De saga a serie de Amazon Prime

Llegó el momento de hablar de una serie que de lejos parece ser muy prometedora, pero que dando vistazos cercanos parece no ser tan buena como parece, en este episodio de Después de la Función, Oscar Uriel y Gonzalo Lira nos comparten su opinión en torno a “La Rueda del Tiempo”.

Por cierto, ¿Ya vieron “La rueda del tiempo”? Dicha serie ya se encuentra disponible en Amazon Prime, pero, nos resulta un tanto compleja de definir, para comenzar y entrar en contexto, tenemos que mencionar que la historia de La Rueda del Tiempo, está inspirada en la saga de novelas escritas por James Oliver Rigney, Jr. mejor conocido por su seudónimo Robert Jordan.

Lo que en principio parecería abarcar 6 libros de fantasía se salió de control y dio como resultado 14 sorprendentes libros, leyeron bien, 14… Pero, es aquí cuando surge un pequeño problema, Robert Jordan falleció cuando estaba escribiendo su último libro y debido al éxito editorial del momento, alguien más continuó escribiendo… Algo similar a lo ocurrido con la saga de detectives “Millenium”.

La rueda del Tiempo no es un Game of Thrones

Quizás, Amazon Prime está cayendo en la inevitable necesidad de tener su propio “Game of Thrones” pero les hizo falta acertar al blanco, ya que otorgan demasiada información pero lamentablemente se percibe la escasez del presupuesto con el que la plataforma cuenta.

“No es Game of Thrones amigos, la verdad es que la Rueda del Tiempo no tiene ese sentido de ética que tenía la serie de HBO, que nos tenía a todos seducidos y era como nuestra telenovela semanal, no estoy diciendo que la Rueda del Tiempo sea un despropósito, de hecho me gustó, pero sí creo que es más la ambición de los productores que lo que es” Afirmó Oscar Uriel

Entre los actores y actrices que saben desempeñar de forma sorprendente su papel dentro de la serie, encontraremos a Rosamund Pike, nos enfrenta a un gran reto como espectadores, ya que posee mucho temple, además de una expresión facial, muy complejo de leer, lo que en otras palabras podemos deducir como una mujer envuelta en misterio.

De acuerdo con nuestro querido Oscar Uriel, La Rueda del Tiempo, abusó un poco o quizás mucho de la implementación de la voz en off, y por consecuencia existe el pensamiento de qué los realizadores no saben cómo contar las cosas ¿no? Hasta el momento desconocemos sí este recurso tan recurrente en serie y películas fue intencional, pero es posible que canse al espectador.

En relación, para nuestro querido Gonzalo Lira, la Rueda del Tiempo proporciona un exceso de información.y recuerda que Game of Thrones, le costó por lo menos 4 intentos para agarrarle el gusto, debido a que le generó esa misma sensación, de que un exceso de información.

“La Rueda del Tiempo, trae un discurso que se apega mucho, al feminismo actual a estos personajes femeninos o empoderados y qué no se sabe qué tanto está involucrada Rosamund Pike de quiénes están realizando los guiones, o qué tanto ven” Comentó Gonzalo Lira

Al respecto, Gonzalo puso sobre la mesa, una frase de Robert Jordan que dice lo siguiente “Cualquier tonto puede creer que los hombres y las mujeres piensan diferentes pero la realidad es que no pensamos tan diferente, los hombres olvidamos, pero no perdonamos, y las mujeres perdonan pero no olvidan” ¡Qué frase! ¿no? En parte se puede leer entre líneas, pero también es muy directa y nos invita a conocer más el pensamiento de su autor.

Recuerden que pueden revivir este episodio en el siguiente enlace y no se pierdan por nada del mundo nuestras recomendaciones de series y películas de cada semana:

mghr