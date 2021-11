"El Juego del Calamar": Así se filmó la escena del PUENTE de CRISTAL ¡sin dobles, caían todos al vacío! | VIDEO

La euforia por "El Juego del Calamar" la serie que se ha convertido en un fenómeno mundial de Netflix aún no pasa del todo, y es que tras el reciente anuncio de que la segunda temporada ya es todo un hecho, los reflectores regresaron a la serie que ha roto todos los récords de la plataforma y los fanáticos quieren seguir conociendo los detalles.

Es de recordar que Hwang Dong-hyuk, el director y escritor de del éxito, hizo una historia de ficción en la que se reúnen 456 personas que tienen situaciones similares, pues la mayoría tenía problemas muy serios en cuestión económica que parecían no tenr solución pronta, también estaban quienes no tenían nada que perder y una suma de 45 mil 600 millones de wones, es decir, 789 millones 700 mil pesos mexicanos.

Las víctimas o "concursantes" son expuestos a juegos de niños, sí en realidad son actividades mediante las cuales los pequeños se divierten el el país oriental, sin embargo, lo perdedores no pueden volver a intentar, pues "son eliminados" es decir, pierden la vida.

Cómo se filmó "El Juego del Calamar"

Una de las secuencias que más llaman la atención de la producción es aquella que tiene que ver con el penúltimo juego al que se le ha nombrado "el puente de cristal", en él, los participantes deben llegar hasta el otro lado de un abismo solo adivinando cuál es el cristal templado que es capaz de aguantar el peso de una persona, si se equivocan estarán sobre el vidrio común el cual no va a resistir su peso y así será como pierdan la vida.

Mucho se presumió que durante esta filmación no se utilizaron extras, resulta que se utilizaron muchos recursos de edición, pues todos los actores tenían un arnés, además, el vidrio en realidad no lo era, sino unas tablas en las cuales los participantes no corrían el riesgo de caer. Todo esto fue revelado por el propio "tío Netflix" en un video colgado a través de redes sociales, en donde además se pueden ver otros momentos del detrás de cámaras.

