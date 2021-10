Camilo reveló qué es lo único mejor que Evaluna Montaner

El amor que Camilo muestra a su pareja Evaluna a diario, no deja de enternecer a sus seguidores que no se pierden de cada detalle que el cantante tiene para con la hija de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda. Esta vez, el compositor, que se encuentra de viaje con su esposa y los papás de ella en el marco de una gira, compartió una tierna historia en su cuenta de Instagram que no tardó en contar con cientos de likes por parte de quienes admiran su música.

En la imagen, Camilo muestra a Evaluna Montaner en un restaurante mientras lee una carta para elegir su menú. Con humor y picardía, el esposo comenta en el texto que acompaña el corto video: “La único mejor que Evaluna, es Evaluna leyendo una carta de comida italiana”.

El comentario no fue realizado al azar: días atrás, la joven pareja de cantantes, fueron el centro de los elogios, al compartir imágenes del viaje que juntos realizaron con el papá y la mamá de Evaluna a Santiago de Compostela, en Galicia, España. En una experiencia familiar como mochileros, la joven recorrió el camino que realizan miles de peregrinos, como una forma de agradecimiento sobre el cierre de la gira “Mis manos Tour”.

"Hola familia, estamos caminando por Asturias todavía, y vamos hacia Santiago de Compostela, iniciamos a mitad de mañana y ahora son las 3 de la tarde aquí en Asturias, estamos haciendo una parte del camino de Santiago, en familia", había expresado Ricardo Montaner en sus cuentas, donde tiene a miles de seguidores. Paso seguido el marido de Evaluna Montaner también hizo lo propio en su cuenta oficial, como un modo de anunciar la preparación de su material incipiente. Se mostró en una habitación probando los equipos de música junto a su medianaranja.

Ambos se han transformado en la pareja de cantantes del momento, no sólo por su combinación de voces al momento de realizar nuevas canciones, sino por el afecto que los dos demuestran mantener entre sí con el tiempo. Sin dudas, esta es una de las particularidades más destacadas por los fans, debido a que tanto Camilo como Eva se muestran afectuosos y carismáticos.

Camilo y Evaluna anunciando nueva música. Fuente: Instagram Camilo

Con entusiasmo y alegría, los jóvenes cantantes lanzaron muy recientemente el avance de lo que será un nuevo éxito: “Hola. Somos Camilo y Evaluna. Y en Octubre hay música nueva”, compartió el artista colombiano –oriundo de Medellín- en su grabación, que fue un boom ayer. Ni bien dio la vuelta en el mundo de la virtualidad, el material fue motivo de cientos de likes y miles de comentarios de apoyo y afecto por parte de sus seguidores.