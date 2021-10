Karime Pindter felicita a Jawy por su cumpleaños con emotivo mensaje: “mi súper héroe, te amo” ¿novios?

A pesar de todos los rumores en los que se ha visto envuelta por una supuesta traición a Mane, Karime Pindter no dudo en compartir una fotografía en sus redes sociales felicitando Jawy, el hombre por el que ahora están distanciadas.

“Hoy es cumple de mi compadre adorado!! Mi súper héroe, te amo!! Eres un amigo increíble, no hay palabras para agradecerte todo lo que hemos vivido y lo que nos falta”, escribió la influencer en su cuenta oficial de Instagram.

Mucho se ha espectáculo sobre si es Karime la tercera en discordia entre la relación de compromiso que tenían Jawy y Mane, aunque ya en diversas ocasiones ha sido el joven quien ha salido a defender a su “comadre”, pues asegura que solo son amigos.

¿Qué desató el conflicto?

Fue Manelik González, ex participante de Acapulco Shore y quien ahora forma parte de La Casa de Los Famosos, quien declaró durante su estancia en el reality show, que ella pensaba que Jawy había tenido algo que ver con quien era su mejor amiga, Karime.

La también cantante le contó en “secreto” a Celia Lora que ella no estaba de acuerdo y que si había visto como traición que Karime y Jawy viajaran juntos a Las Vegas, esto justo después que pusieran fin a su noviazgo.

“Yo sí volví a hablar con ella, y me dijo que éramos las mejores amigas pero sí le dije que no, que yo jamás le hubiera hecho eso, me explicó que no pensó así las cosas y todo pero para mí eso fue por cínica”, fue parte de la conversación de las inquilinas de La Casa de los Famosos.

Y aunque no fue un comentario el que hizo directamente sobre que habían tenido algo íntimo, los fan de la emisión y de los artistas si hicieron algunas teorías en las que describen que pudo haber pasado algo entre ellos.