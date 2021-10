Maite Perroni ODIA WhatsApp por esta fuerte razón

Este lunes 4 de octubre las redes sociales nos han jugado una mala pasada al tener problemas a nivel mundial pues como ya lo sabes se cayeron y por ende no es posible utilizarlas para comunicarnos, es por eso que estamos seguro que más de uno el día de hoy las ha maldecido un poco o tal vez mucho.

Sin embargo, antes de que esto sucediera, la actriz y cantante Maite Perroni confesó que ella odia WhatsApp, así como lo lees la ex integrante del exitoso grupo musical RBD (El cual por cierto hoy celebra su día) confesó en una entrevista que no es amante de esta forma de comunicación.

Fue durante la alfombra roja de unos famosos premios que se llevaron a cabo en Madrid, España este fin de semana que Maite Perroni desfiló por la alfombra roja, ahí se reencontró con su gran amigo y compañero de serie Alejandro Speitzer.

Ambos se fundaron en un abrazo de amigos, fue más que evidente que les alegró encontrarse del otro lado del mundo y en unos premios en donde el exnovio de Ester Exposito se encontraba nominado.

Durante su encuentro, Speitzer reclamó a Maite el por qué no le había contestado los mensajes de WhatsApp y a su vez ella le reclamó a él, sin embargo, Maite confesó que “odia whats app”.

“Yo tengo un conflicto en mi vida, me choca whatsapp, me reporté y no me contestó, yo ayer iba a cenar a Sal Mestiza… pero es verdad odio whatsapp, no me gusta el teléfono como que ahora con la tecnología nos vemos obligados a contestar inmediatamente los mensajes o las llamadas”, dijo Maite PErroni en entrevista para Las Estrellas.