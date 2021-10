Alejandro Sanz reveló estos detalles de su relación con Yalitza Aparicio; así fue como la conoció

El cantante español Alejandro Sanz reveló algunos detalles de su relación con Yalitza Aparicio, luego de que se les viera juntos durante la develación de su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

En una entrevista para el programa Sale el Sol,

El intérprete de “Amiga mía” y "Cuando nadie me ve", manifestó el gran aprecio y admiración que siente por la protagonista de la película “Roma” de Alfonso Cuarón.

“Yo a Yalitza la conocí en Puebla, México, cuando vino a un concierto mío y entró a camerino, yo acababa de ver ‘Roma’ y me fascinó su forma de actuar, porque me pareció tan genuina, una actuación tan pura, tan llena de verdad, sin poses, no sé, me fascinó su forma de actuar, y cuando entró al camerino me empezó a hablar de mis canciones y se las sabía mejor que yo, me decía que le habían servido mucho en sus inicios para seguir soñando y seguir apostando por lo que quería hacer, por ser actriz y todo esto”, detalló.