Para Pablo Alborán cantar frente al público es lo que lo mantiene vivo

Pablo Alborán hizo una visita relámpago a la Ciudad de México y aprovechó para promocionar su nuevo tema, “Llueve sobre mojado”, al lado de Aitana y Álvaro de Luna, una canción que representa un cambio en el sonido del artista español, más enfocado hacia el pop-rock.

Luego de una agenda súper ocupada EstiloDF se reunió con Pablo en un hotel de Polanco, donde no pararon sus bromas y su buen humor a pesar del notable cansancio; sin embargo, Alborán aguantó, al final ya extrañaba salir de viaje, encontrarse con gente real y no detrás de una pantalla. Como todo el mundo, Pablo ha tenido un último año muy atípico debido a la pandemia; sin embargo, su álbum Vértigo, a pesar de las restricciones propias de la cuarentena, tuvo grandes ventas en su formato físico, eso sin mencionar la gran recepción que tuvo en los servicios de streaming.

“Ha sido un reto, la verdad, las tiendas estaban cerradas, no se podía enseñar el disco en la calle, no se podían hacer firmas, así que no sabes lo feliz y lo agradecido que estoy de que la gente haya seguido apostando por mi trabajo”, cuenta. Con nuevas canciones en su repertorio, Pablo ya regresó a los escenarios, por lo menos en España, pero promete que pronto retornará a México para hacer algunas fechas.

Nos platicó más a detalle de “Llueve sobre mojado”… “ Estoy feliz de estar en México otra vez, tenía muchísimas ganas de volver, y más presentando esta nueva canción que no viene sola, este tema viene con Aitana y Álvaro de Luna, dos artistas a los que admiro y con los que tenía muchísimas ganas de hacer algo; muy feliz del cariño que le está dando la gente desde el primer minuto en que anunciamos esta colaboración. Ha sido un reto, tres artistas en una misma canción, irnos al estudio, escribirla juntos y que en el mismo día estuviera armada; ha sido algo que no suele pasar, fue muy espontáneo, muy natural, y al final muy feliz porque transmite una energía muy buena.

Al preguntarle si “Llueve sobre mojado” es un adelanto de algo más grande, dijo “Una canción siempre es un adelanto de algo que vendrá después; al mismo tiempo es una puerta que se abre y sobre todo que cierra o que hace un punto y aparte de dónde venimos; creo que es una canción que por estilo, por sonido, por música, por el género también, porque es más pop-rock, abre una puerta un poco a un nuevo camino, eso está claro. No sé si pertenecerá a un disco nuevo o a lo que venga en estos próximos meses, pero vienen muchas sorpresas…”

Y así describió el último año de tu carrera “Al principio de la pandemia me centré en terminar el disco, con calma, sin prisa, sin ninguna pretensión, tampoco sabía si iba a salir o no; como que me dejé llevar un poco, terminé las canciones que tenía más avanzadas, y de pronto vi que se podía producir y grabar a distancia; fue tener la mente ocupada lo que me salvó”.

Por último se le preguntó cómo cerraba este año y con sonrisas y gran melancolía contestó “Espero cerrar el año en casa con mi familia y con mucha inspiración, deseándoles mucha salud a todos, es lo único que importa”.