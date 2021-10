Gustavo Adolfo Infante defendió a Chespirito de las críticas de Carlos Ballarta | VIDEO

Roberto Gómez Bolaños es uno de los grandes exponentes de la historia de la televisión mexicana, pero en estos días apareció un comediante para hacerle una crítica al actor y su trayectoria en la pantalla chica. Ahora, después de dicho “ataque” Gustavo Adolfo Infante salió en defensa del interprete del “Chavo del 8”.

El pasado 26 de octubre, el periodista de espectáculo decidió defender a uno de los grandes exponentes de México y Latinoamérica, ya que, de entrada, aseguró no conocer el trabajo de Carlos Ballarta, pero eso no fue todo lo que dijo, porque después de explotar la polémica decidió revisar el trabajo del comediante, lo que lo dejó con una conclusión que no agradará a los fans de Ballarta.

Después de los comentarios que soltó contra Roberto Gómez Bolaños decidió revisar las rutinas de Stand Up, situación que lo llevó a una simple conclusión, ya que catalogó de “corrientitas” sus rutinas frente al micrófono para después dar su punto de vista en su canal de YouTube.

“El nivel que el señor Carlos Ballarta maneja de comida, me parece chistosita, corrientita. Y no tengo nada en contra de él, no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, nunca nos hemos subido a la misma pesera, nunca nos hemos ido a tomar un café, nunca lo he entrevistad, creo que nunca lo voy a entrevistar”, argumentó el conductor de “De Primera Mano”.

La defensa de Chespirito

Después de hablar sobre el trabajo de Carlos, aprovechó para reconocer la grandeza de Roberto Gómez Bolaños al exponer que tiene una de las carreras más longevas de la televisión en México, pero eso no fue todo, ya que aseguró que tuvo un programa que rompió esquemas en el país y América Latina.

“Tuvo el programa más exitoso de la televisión mexicana, un programa que rompió esquemas, que rompió fronteras, que abrió la frontera de México y puso el nombre de la empresa en la cual labora él, que es Televisa, en todo lo alto; bueno o malo, yo no creo que haya sido bueno, yo creo que fue buenísimo”, expresó Gustavo.