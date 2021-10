Con la película animada 'Ron Da Error', la tecnología une generaciones

Esta pandemia demostró que las herramientas tecnológicas pueden ser un buen aliado de la humanidad, sin embargo, su uso en exceso sigue siendo un conflicto para relacionarse físicamente, por eso los guionistas Sarah Smith y Peter Baynham crearon la historia de la cinta animada “Ron Da Error” en la que muestran cómo hacer amigos reales, aún en ese patio escolar en donde los niños y adolescentes sienten que menos encajan.

“Pete y yo hablamos mucho acerca de los problemas que nuestros hijos pasan cuando están en el recreo y sienten que no hay nadie que los entienda ni con quién puedan jugar. Pero me di cuenta que como adultos estamos igual, porque cuando vamos a un cóctel, todos están inmersos en sus celulares e igual sientes que no conocer a nadie”, recordó Smith, quien trabajó en la dirección del filme junto a Jean-Philippe Vine y Octavio E. Rodríguez.

Baynham considera que la tecnología ha hecho que la vida adulta e infantil sea más similar, pero ahora todos tratan de comunicarse a través de las redes sociales y con el mejor dispositivo, “enfrentándose a los mismos problemas y la misma diversión, creo que es una experiencia universal; tenemos miedo de perder algo y todos tenemos las mismas vulnerabilidades”.

“Ron Da Error” cuenta la historia de “Barney”, un niño que es el único en la escuela que no tiene el robot de moda, lo que lo aísla del resto de los demás, quienes hacen sus actividades acompañados de este dispositivo que además los mantiene conectados a la red. Pero un día recibe uno que cambiará por completo su vida.

El actor Jack Dylan Grazer es el encargado de prestar su voz a “Barney” en la versión en inglés y aceptó el papel porque lo hizo recordar lo difícil que fue su vida en la secundaria hace unos años: “El patio de recreo es el lugar más tóxico en el que se alimenta la mayoría de los juicios que jamás verás en tu vida y es tóxico para crecer. Mi mejor consejo para superar esta etapa es que te conozcas a ti mismo”.

Mientras que Kylie Cantrall, quien da voz a “Savannah Meades” mencionó que hay tantas presiones en los medios de comunicación, especialmente en la cultura de cancelación, que entrar a este mundo da miedo, por eso es importante encontrar un equilibrio y saber cuándo colgar el teléfono para tener conexiones reales en persona.

“Creo que es tan importante conocer tus límites y no dejar que sea todo tu mundo, pero es difícil, especialmente cuando es una parte del trabajo, pero trato de encontrar un balance”, afirmó.

A DETALLE

“Ron” es el nombre del robot, el cual fue pensado como un robot que pudiera existir en la vida real.

Para Smith era importante hacer una historia con la que todos los miembros de la familia se sintieran identificados.

La canción “Sunshine”, del cantante Liam Payne, forma parte de la banda sonora de la cinta.

La película es una producción de Disney y 20th Century Studios.

21 de octubre llega a cartelera nacional.

2 horas dura la película.

MAAZ