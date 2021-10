Sorprenden a Capi Pérez con pastel temático de "Margarita de Recursos Humanos"

A través de redes sociales una joven de nombre Itzel Martínez compartió una fotografía en la que se puede ver un pastel de cumpleaños decorado con una peculiar temática dedicada al programa de Tv Azteca, "Venga la Alegría". Específicamente con la imagen de uno de los conductores del programa matutino: el Capi Pérez.

En el tuit, se puede ver el pastel con los colores y logo del programa, acompañado por dos fotografías de uno de los personajes a los que da vida el Capi, "Margarita de Recursos Humanos". Asimismo, en otro tuit compartido por la usuaria se puede ver como es la invitación al festejo de la joven de nombre Noemi que carga orgullosa el pastel, donde también se puede ver a "Margarita" mostrando dónde y a que hora asistir a la fiesta.

Unas horas después de haber sido compartida la imagen, esta logró llamar la atención del divertido conductor, quien la compartió en su cuenta de Twitter y además compartió la imagen en sus historias de Instagram. Luego de enterarse que el famosos conductor vio su fotografía, la festejada de nombre Noemí, conmovida, agradeció a la joven que subió su imagen a redes sociales, pues habría hecho de este el "mejor cumpleaños de su vida".

Margarita en medio de la polémica

"Margarita de Recursos Humanos" es uno de los tantos personajes creados por el famosos comediante Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como "Capi" Pérez, quien forma parte de los conductores de Venga la Alegría, programa de Tv Azteca.

El personaje de Margarita surgió en Venga la Alegría, programa matutino de la televisora del Ajusco. El personaje muestra una sátira del área responsable de la selección y contratación del personal en las empresas. Además de optimizar los recursos materiales y el ambiente laboral.

Durante un tiempo el personaje dejó de participar en el programa matutino luego de causar polémica por un sketch realizado con la conductora Laura G.

"Margarita de Recursos Humanos", el personaje del "Capi" Pérez que resultó envuelto en una polémica por el sketch con Laura G, luego de que fuera duramente criticado por Pedro Sola, conductor de Ventaneando, quien aseguró que las bromas de "Margarita" estaban fuera de lugar.

Por su parte, Paty Chapoy, se lanzó contra el productor de Venga la Alegría. "Estamos expuestos no solo a la crítica local sino a la crítica fuera y es muy pesado, tenemos que tener un armamento emocional muy grande. Esta niña hace bien su trabajo. Me parece injusto que haga eso. Al caí no le estoy echando carrilla, pero sí al productor, no se vale que un productor haga eso", comentó la conductora en defensa de Laura G.

El resto del equipo de Ventaneando apoyó esa postura y el asunto se elevó porque se desataron comentarios en redes sociales que, por supuesto, llegaron hasta “El Capi” Pérez y Laura G. Ante la polémica el asunto fue aclarado en redes sociales y en la transmisión en vivo del programa. De hecho se informó que “Margarita” no sólo no abandonaría la emisión sino que estaría dos veces a la semana.

Incluso en redes sociales se le llegó a preguntar al "Capi" si sería despedido del programa, pero el joven conductor aseguró que no, e incluso, compartió una divertida imagen de "Margarita" con aspecto preocupado y la leyenda: "Cómo cuando le piden a la de recursos humanos que pase a recursos humanos".

EFVE