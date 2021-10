Hija de Andrea Legarreta DESLUMBRA en importante revista de moda

A través de su cuenta de Instagram, la carismática hija del ex Timbiriche, Erick Rubín y la conductora Andrea Legarreta compartió una imagen en la que aparece en la porta de la revista MERAAk magazine, en la que aparece usando un maxi falda de tul. Cabe recordar que hace un par de semanas la hija del cantante de ranchero, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, también apareció en las primeras páginas de la importante revista.

Mía Rubín sigue abriéndose camino en su carrera musical, pero también busca hacerlo como un referente de la moda juvenil, por lo que ahora es cada vez más fácil ver su rostro aparecer en las portadas de las revistas más relevantes en el mundo del glamour y la moda de México en las que luce espectaculares vestidos y maquillaje acompañados de poses que destacan una personalidad segura e imponente.

Aunque la carrera de Mía Rubín apenas está despegando dentro del mundo musical, todo marcha de maravilla, pues en una pasada emisión del programa "HOY", la joven impactó con gran vestido estampado con flores y cantando al lado de la icónica agrupación musical Sonora Santanera, causando revuelo con su outfit y su voz.

Luego de sorprender a sus seguidores con su versátil talento musical ya ha dejado claro que no solo su voz es increíble en el género pop, sino que también puede hacerlo al ritmo de al cumbia interpretando "El Ladrón".

Por su parte, Andrea Legarreta y Erick Rubín están de lo más orgullosos de lo que su hija mayor ha logrado, pues ya ha dejado a varios con la boca abierta, no sólo por su talento musical, sino también por encabezar las revistas de renombre en el mundo de la moda.

Otras portadas

Las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín, Mía y Nina Rubín, descubrieron que su vocación estaba sobre los escenarios y frente a las cámaras. Por ello, desde muy temprana edad, amabas comenzaron a formarse artísticamente y a adentrarse en las aguas del medio para seguir los pasos de sus famosos padres.

Con su talento y determinación, las jóvenes no han parado de abrirse paso por merito propio en el terreno de la música y la actuación. Es por ello que esta no es la primera vez que vemos a Mía Rubín hacer una aparición en una revista tan importante, pues anteriormente ya habría participado en un artículo para la revista Caras, al lado de su hermana Nina.

El articulo, justamente, escribía sobre los destacado hijos de los famosos que singuen los pasos de sus padres y las hermanas Rubín Legarreta, habrían sido seleccionadas para aparecer en dicha edición gracias a su talento.

Las jóvenes compartieron créditos junto a Antonia Mayer Camil, Nicolás Haza, Antonio Mauri y Santiago y Mariana Arriaga, quienes protagonizaron el especial para su publicación de agosto en donde se dedicó un espacio para cada una de las estrellas nacientes que parecen muy prometedoras en cuanto a talento, simpatía y belleza, heredada por sus famosos padres.

En dicho articulo, tanto Mía como Nina aseguraron que sus padres siempre les han brindado el apoyo y los consejos que han requerido para iniciar sus respectivas carreras en el medio artístico.

"Desde que dije que me gustaría formar parte del mundo artístico, ellos han estado ahí, apoyándome, aconsejándome. No seguí este camino por ellos, sino porque me apasiona, y si hubiera elegido hacer otra cosa, estoy segura de que me hubieran apoyado igualmente", aseveró la menor de la familia Rubín Legarreta.

Por su parte, la mayor de las hermanas compartió su propia experiencia y el mejor consejo que le han dado sus padres.

"Aparte de disfrutar lo que haces, no tomarte tan en serio los comentarios negativos que te llegan y, obviamente, siendo hijos de famosos a veces te pueden destrozar en las redes o hacer sentir muy mal, en ocasiones hasta pensar que no soy tan buena o no tengo talento y me ha pasado muchas veces, pero lo importante es seguir adelante, enfocarse en uno mismo y ver cómo puedes mejorar como artista”, señaló a Caras.



EFVE