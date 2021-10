¡Teo González por fin sale del hospital! Este es el estado de salud del comediante: VIDEO

El comediante Teo González por fin salió del hospital, el famosos dio a conocer la noticia través de su cuenta oficial en Instagram, ahí subió una fotografía en donde informaba a todos sus fans que estaba en su casa.

Con un fotografía donde se le ve sonriente, Teo compartió que había sido dado de alta y ya estaba con su familia en su hogar, además se filtró un audio en el que el famoso da más detalles sobre su estado de salud en un grupo de WhatsApp.

El comediante de “la cola de caballo” inicia la grabación agradeciendo a todos los que se preocuparon por el infarto que sufrió. “Compañeros comediantes estoy muy bien gracias a Dios, he tenido unos días complicados, medio difíciles, pero ayer y hoy he venido mejorando, muy probablemente hoy en la tarde me den de alta y me vaya a mi casa con los cuidados pertinentes, pero le agradezco a todos sus palabras y oraciones”, dice.

Después menciona que si se llevó un gran susto, pero afortunadamente salió adelante. “Yo creo que Dios si los escuchó, aquí estoy gracias a Dios, fue un evento muy fuerte, un infarto, me pusieron un stent, pero bendito sea Dios, aquí estoy y la estoy contando, describió.

También agregó que había estado sedado por eso no tenía la oportunidad de responder todas las muestras de cariño que recibió durante este mal raro que pasó, según el audio difundido por la cuenta de Instagram Chisme No Like.

La foto que compartió. @teogonzalezrisa

¿Qué fue lo que pasó?

Teo González fue hospitalizado de emergencia debido a que una arteria tapada provocó complicaciones en su salud, a raíz de esto tuvo que ser intervenido, afortunadamente todo el procedimientos efectuó con éxito, informó Producciones Cortés a través de un comunicado.