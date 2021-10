Famosa CONDUCTORA rechazó unirse al Programa Hoy, antes que Tania Rincón aceptara

El Programa Hoy es uno de los más vistos en México, en gran parte por los grandes nombres que integran la plantilla de conductores. Ahora, en medio de cambios entre los presentadores que integran el matutino producido por Andrea Rodríguez, se reveló el nombre de una conductora que fue invitada a formar parte del programa, pero rechazó la oferta.

Entre lo movimientos que se han presentado recientemente fue la despedida de Maribel Guardia, quien dejó el matutino para enfocarse en su próxima película, entre algunas otras bajas temporales como la de Galilea Montijo quien ya se ausentó una ocasión por Covid-19. Gracias a esto, la producción ha buscado una serie de nombres que puedan entrar en lugar de las conductoras.

Entre los nombres que se unieron se encuentra el de la querida presentadora de “Guerreros”, Tania Rincón, quien en diversas ocasiones ya se presentó en el matutino y a partir del lunes parece que se unirá de forma permanente al programa de revista junto a Raquel Bigorra que suplió a Gali el pasado viernes.

Quién la rechazó

Sofía Rivera Torres, fue le encargada de confirmar que estuvo cerca de integrarse a Televisa, para ser más precisos al programa Hoy, pero al final del día no lo hizo y se mantuvo en Imagen Televisión, donde trabaja con su esposo Eduardo Videgaray.

La noticia la reveló a través de una dinámica en redes sociales, donde comenzó a responder preguntas de sus fans en Instagram. Uno de los usuarios le preguntó si se integraría en algún momento al matutino de Televisa, a lo que la conductora contestó que ya se había hecho el intento.

Durante la respuesta, Sofía aseguró que ya se había hecho un intento, pero no se logró llegar a un acuerdo para que formara parte del programa conformado por Andrea Legarreta, Paul Stanley, Galilea Montijo y el resto de la plantilla.

Posteriormente explicó en sus historias de Instagram sobre un proyecto a la que la habían invitado, pero al final no le pagaron lo que ella esperaba y terminó por rechazar la oferta, esto dejando la puerta abierta a que se especule un poco más sobre el tema del Programa Hoy.

“Estuve buscando a unas personas para un proyecto que me súper interesaba, me buscaron, me dijeron ‘Te queremos en este proyecto, te queremos ya, casi, casi de manera inmediata’, pero me dijeron: ‘Nos vemos mañana para platicar del tema del dinero’. Entonces, llegué y me estaban ofreciendo cacahuates”, contó Rivera.

