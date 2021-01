Aracely Arámbula no dejó nada a la imaginación, posa desnuda y así lució su cuerpazo

Araceli Arámbula inició el 2021 desatando la euforia de sus fans y encendiendo las redes con su belleza: la guapa actriz mexicana dejó con la boca abierta a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram luego de compartir una postal en donde se le ve como Dios la trajo al mundo.

Arámbula posó completamente desnuda y compartió la postal en sus redes sociales desde donde desató los suspiros de sus fanáticos, quienes con mensajes de halagos y piropos comentaron su publicación. El post dejó sin palabras a los fans de la actriz y encendió las redes.

La exnovia de Luis Miguel aprovechó para compartir con sus seguidores un mensaje de año nuevo y les deseó un 2021 lleno de abundancia, salud y bienestar: “ Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza,” compartió la cantante.

Desata suspiros entre sus fans

Araceli Arámbula también aprovechó la ocasión para enviarles los mejores deseos a sus fans, y con el estilo que la caracteriza les pidió que no se olviden que la vida es un regalo: “No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello,” escribió.

Fue tras estas palabras que Aracely Arámbula les dedicó su primera fotografía del año a todos sus seguidores: “Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Les comparto mi primera foto del año con todo el Amor…”, concluyó su mensaje.

Tras la publicación de la sorprendente postal, la publicación de la guapa Aracely Arámbula se convirtió en todo un éxito ya que solo en minutos superó los 25 mil “me gusta”, y cien tos de comentarios que sus fans le dejaron en su post, el cual sin duda se convirtió en todo un fenómeno en Instagram.