Hija de Biby Gaytán presume MARAVILLOSO cambio de look en el cabello

Dicen que no hay mejor manera de iniciar el año que con un nuevo nuevo.

Esta frase no podría ser más que precisa, pues a Alejandra Capetillo Gaytán le queda muy bien en estos primeros días del 2021.

En redes sociales publicó el cambio de look que impactó a sus seguidores.

Fue su hermana mayor, Ana Paula Capetillo Gaytán, quien compartió en Instagram una historia en la que se notan los cambios de la menor de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se realizó en el cabello.

Eduardo Capetillo denuncia suplantación de identidad en Instagram

Visiblemente preocupado por lo que pudiera pasar, el actor y cantante Eduardo Capetillo decidió grabar un video para alertar a sus fanáticos y denunciar que una persona se está haciendo pasar por él en Instagram.

“A la gente que verdaderamente le interesamos nosotros y que verdaderamente nos quieren, les estoy eternamente agradecido, me hicieron llegar una página falsa que es: “_capetillo_eduardo”. No es una página mía, es una creación de alguien que lo utilizan para suplantar la identidad de nosotros, por favor tengan mucho cuidado, no se dejen engañar”.