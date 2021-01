¿Eres tú, Kim? Kylie Jenner muestra su NUEVO rostro y afirman que ya ni se PARECE a ella

Kylie Jenner causó revuelo en las redes sociales luego de que se liberara el primer adelanto de la última temporada de “Keeping Up With The Kardashians”, por la extraña apariencia de su rostro.

Si bien, no es ningún secreto, que la mamá de Stormi luce muy distinta a cuando era joven, ella constantemente asegura que se debe solo a sus trucos de maquillaje. Pero, en esta ocasión, los usuarios señalaron que su cara es tan distinta que más bien se parece a sus hermanas Kim y Khloé Kardashian.

En el videoclip se pueden ver algunas de las escenas de despedida, entre las que destacan Kim llorando al decir “adiós” y su madre, Kris Jenner, hablando sobre el final de este proyecto familiar.

Kylie en realidad aparece muy pocas veces, pero en una de ellas se le puede ver con un look en negro de pantalón con blusa sin mangas, jugando por una sala. Y al reírse con alguien su cara se deforma haciendo que sus mejillas se ven mucho más redondas y sus ojos pequeñitos.

Uno de los comentarios que se pueden encontrar en el video es el de una persona que pregunta si las caras de las hermanas Kardashian se podrían comprar para que todas tengan la misma, mientras que otros señala que el cambio no le favoreció y se ve como si hubiera envejecido 10 años.

El año pasado, la fundadora de Kylie Cosmetics negó nuevamente haber tenido alguna cirugía, y sostuvo que solo se trata de algunos fillers. “La gente cree que estuve debajo de un bisturí y reconstruí completamente mi rostro, pero es totalmente falso”, declaró a la revista Paper.

“Me aterran, no podría hacerlo nunca. Ellos no entienden lo que un buen cabello, maquillaje y los fillers pueden hacer [por ti]”, aseguró, y agregó que nunca negaría que usa este tipo de rellenos para cambiar un poco sus rasgos, pero que no se atrevería a hacerse nada permanente con cirugías.

