¡FELICIDADES! Francisca Lachapel espera su primer hijo: VIDEO

Ante los rumores que especulaban el embarazo de la carismática presentadora, Francisca Lachapel éste lunes fueron confirmados por la misma presentadora dominicana, quien compartió la noticia a través de su programa matutino y también a través de un video que compartió en redes sociales.

"La felicidad no se puede poner en palabras cuando uno recibe una noticia como esa. Muchos se lo imaginaban, muchos lo hablaban, otros me hicieron hasta bullying, me escribieron cosas feas, señalándome, reclamándome que por qué no daba una noticia como esta y quiero que sepan que cuando una mujer recibe la noticia de que va a ser mamá lo primero que quiere hacer es gritárselo a todo el mundo [...]. Pero yo siento que lo único que hice fue proteger a mi bebé",

Primeros meses

La presentadora compartió que decidió esperar a qué todo estuviera bien en los primeros meses de gestación hasta que el médico le confirmara que todo estaba bajo control, ya que los primeros meses de embarazos son complicados.

La felicidad inmensa que tiene la conductora se debe a que por fin uno de sus más grandes sueños se está cumpliendo, el de ser madre, junto a su esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna.

Felicidad total

"Con el corazón en la mano, con una felicidad inmensa, les comparto que mi sueño más grande se hace realidad y voy a ser mamá"

Aunque aún es muy pronto para conocer el sexo del bebé, es algo que a la feliz pareja no parece importarle demasiado, ya que asegura que para ellos lo fundamental es que venga fuerte y sano.