Érika Buenfil explica por qué cambió de look

Durante años, Érika Buenfil permaneció alejada de la pantalla chica; sin embargo, resurgió gracias a Tik Tok, plataforma de la que incluso fue nombrada como "la reina".

Este éxito la ha colocado en el ojo público y además la ha llevado a convertirse en una figura reconocida por los usuarios de la red, quienes están en constante interacción con ella.

Una de las controversias más recientes con respecto a su cuenta fue el cambio de apariencia al que se sometió y tras el cual surgieron varias teorías.

“Ya estaba muy cansada del color, del rubio, me tenía muy amarrada, porque hay que estarlo cuidando y aparte se destrozaba el pelo”, dijo en primera instancia tras su llegada al foro del programa Hoy.

Además de esta necesidad de cambio, la "Reina de Tik Tok" aseguró que esta nueva imagen también corresponde a la posibilidad de volver a las telenovelas.

“Y luego porque por ahí hay una propuesta y entonces me dijeron ‘¿qué propones?’, entonces yo dije ‘quiero proponer un cambio de look’ y así me quiero presentar en el casting, como para no ser la misma de siempre, el pelo güero güero”.