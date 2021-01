Thalía propone revivir LOOK de los 90 inspirado en Tongolele: VIDEO

Las últimas tendencias de moda se basan muchas veces en épocas de hace algunos años y lo que hacen es "revivir" las tendencias de antaño con algún nuevo detalle para diferenciarlas.

La empresaria y cantante Thalía propone revivir un look que hace algunos años impuso cuando comenzaba su carrera como actriz en telenovelas como "María Mercedes" o "Quinceañera".

Arrasando con la vida. Foto: Especial

Éste peculiar look vuelve a ser tendencia denominada mechones rubios de e-girl. y aunque ella fue la principal precursora de éste look en los 90 ha propuesto a sus seguidores volver a hacerlo.

Yolanda Montes Tongolele. Foto: Especial

Además lo que la inspiró a hacerlo fue la exuberante y hermosa vedette Yolanda Montes Tongolele que fue una de las actrices más famosas del cine de oro mexicano.

Sin duda alguna a veces los looks no nos favorecen en ciertas etapas, pero a ella le queda en cualquier edad, ya que durante el famoso programa de "Siempre en Domingo" conducido por Raúl Velasco, éste le hizo pasar una "observación" muy saludable sobre su look en pleno show en vivo.