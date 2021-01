"Me sentí violentada": Fan de Vicente Fernández rompe el silencio tras difusión de VIDEO

Este jueves 21 de enero, el cantante, Vicente Fernández se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de la publicación de un video en el que toca el busto de una de sus fans.

En la grabación se observa a "El Charro de Huentitán" sentado con un grupo de fans, quienes posan para la fotografía; al momento de abrazar a una de ellas, el cantante le agarra el busto y sonríe a la cámara.

Como era de esperarse, la grabación, al parecer de 2017, inmediatamente se volvió viral entre los internautas, quienes cuestionaron el comportamiento del famoso cantante.

Víctima rompe el silencio...

Durante una entrevista con el programa "De primera mano", la víctima señaló que no se había percatado de la agresión hasta que analizó con detenimiento el video.

La joven contó que se sintió "violentada" y "súper enojada" con el intérprete de canciones como "Por tu maldito amor" y "Hermoso cariño".

“Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí súper violentada, súper enojada", contó en la conversación.

La víctima detalló que Vicente Fernández no debió de tocar su cuerpo; además, se dijo segura que no es la única que ha vivido esta experiencia.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, apuntó.